نائب كندي يظهر عاريا خلال اجتماع افتراضي

صدم البرلماني الليبرالي الكندي، ويليام أيموس، أعضاء مجلس العموم لبرلمان كندا حيث بدا عاريا خلال اجتماع افتراضي.

ونشرت وسائل إعلام كندية صورة توثق أيموس، الذي يمثل في مجلس العموم منذ العام 2015 بلدية بونتياك بمقاطعة كيبك، خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الأربعاء وهو عاري تماما ويقف بين علمي كندا وكيبك.

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ولفتت النائبة البارزة من كتلة كيبك، كلود ديبيليفيل، اهتمام المجتمعين إلى الحادث، قائلة باللغة الفرنسية: "ربما يجب تذكير أعضاء البرلمان، وخاصة الذكور منهم، بضرورة ارتداء ربطة عنق وسترة وكذلك القميص والبوكسر أو البنطالون".

ولاحقا قدم أيموس اعتذارا رسميا عن الحادث، حيث نشر بيانا صرح فيه: "كان ذلك خطأ مؤسفا. كان الفيديو التابع لي مشغلا عن طريق الخطأ، عندما كنت أنوي أن أرتدي ملابس العمل الخاصة بي بعد الركض. أعتذر بصدق لزملائي في مجلس العموم عن هذا الخطأ غير المقصود. من الواضح أنه كان مجرد خطأ ولن يتكررا أبدا".

المصدر: وسائل إعلام كندية