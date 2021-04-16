فنلندا تعرض استضافة قمة بوتين وبايدن

عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، وفق ما أعلنت الرئاسة في هلسنكي.

وقال مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، لوكالة "فرانس برس" إن بلاده "أبلغت كلا من واشنطن وموسكو ... رغبتها في تنظيم" اللقاء.

وكانت واشنطن أعلنت يوم أمس الخميس عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم الروسية.

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، أو صندوق الثروة الوطنية، أو وزارة المالية الروسية.

وفي يوليو 2018 عقدت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي جرت ضمنها المحادثات المتكاملة الأولي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما استضافت هلسنكي في السابق أكثر من مرة محادثات روسية أمريكية حول الحد من التسلح.

المصدر: "أ ف ب" + RT