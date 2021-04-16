البرازيل تسجل 3560 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، عن تسجيل 3560 وفاة و73174 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا.

وسجلت البلاد حتى الآن ما مجموعه 365 ألفا و444 وفاة بسبب فيروس كورونا، و13 مليونا و746 ألفا و681 حالة إصابة مؤكدة.

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وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز