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البرازيل تسجل 3560 وفاة جديدة بسبب كورونا

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البرازيل تسجل 3560 وفاة جديدة بسبب كورونا
Reuters RICARDO MORAES
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، عن تسجيل 3560 وفاة و73174 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا.

وسجلت البلاد حتى الآن ما مجموعه 365 ألفا و444 وفاة بسبب فيروس كورونا، و13 مليونا و746 ألفا و681 حالة إصابة مؤكدة.

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وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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