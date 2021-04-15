بولندا تطرد 3 دبلوماسيين روس

استدعت بولندا السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف يوم الخميس لإبلاغه بطرد 3 دبلوماسيين روس من البلاد.

وقالت الخارجية البولندية في بيان لها، إن السفير تم استدعاؤه لتسليمه مذكرة حول اعتبار العاملين الثلاثة في السفارة الروسية بوارسو "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

واتهمت بولندا الدبلوماسيين الثلاثة بأعمال "مخالفة للصفة الدبلوماسية" و"إلحاق أضرار" ببولندا.

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وأعربت الخارجية البولندية عن تضامنها مع السلطات الأمريكية بشأن خطواتها تجاه روسيا، حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما حول فرض عقوبات على روسيا وطرد 10 دبلوماسيين روس، وذلك "ردا على الأنشطة العدائية" من قبل روسيا، حسب زعم واشنطن.

وعلى خلفية الإجراءات الأمريكية، استدعت بريطانيا السفير الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج، متهمة موسكو بشن هجمات سيبرانية و"زعزعة الاستقرار" على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: "تاس"