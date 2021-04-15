بريطانيا تستدعي السفير الروسي بسبب "هجمات سيبرانية وحشد القوات على حدود أوكرانيا"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أنها استدعت السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، على خلفية تقارير تزعم بوجود "هجمات سيبرانية" وحشد للقوات على حدود أوكرانيا من قبل روسيا.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إنها "استدعت السفير الروسي على خلفية القلق العميق للمملكة المتحدة من السلوك الخبيث (من قبل روسيا)، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والتدخلات في العمليات الديمقراطية وحشد القوات المسلحة قرب حدود أوكرانيا وضم القرم بشكل غير شرعي".

وأضافت أن نائب وزير الخارجية البريطاني، فيليب بارتون، اتهم روسيا، خلال استقباله كيلين، بالوقوف وراء اختراق برمجية شركة "SolarWinds"، كما "أبدى أيضا قلق المملكة المتحدة من تزايد حشد القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا وضم القرم بصورة غير مشروعة".

وتابع البيان: "هذه الأنشطة تنطوي على تهديد وتزعزع الاستقرار. روسيا في حاجة للكف عن استفزازاتها وخفض التوتر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".

وشدد بارتون على أن "بريطانيا ستواصل العمل مع الحلفاء للفت الاهتمام إلى العمليات الخبيثة للقوات الاستخباراتية الروسية وإحباطها".

وتعتبر هذه الخطوة تأكيدا من قبل بريطانيا لإجراءات الولايات المتحدة، التي أعلنت الخميس فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" ليتم إعلانه في أقرب وقت.

المصدر: وكالات