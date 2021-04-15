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إيطاليا.. وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا"

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إيطاليا.. وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد تطعيمهم بلقاح
Reuters Yves Herman
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أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورنا.

وبحسب السلطات الصحية الإيطالية، تم إنتاج ما يقرب من 4 ملايين جرعة من هذا اللقاح في البلاد من مجموع 14 مليون جرعة.

وتلقى نحو 10 ملايين شخص الجرعة الأولى، أي 16.4% من السكان، وما يزيد قليلا عن 4 ملايين شخص أكملوا دورة التطعيم أي تلقوا الجرعة الثانية.

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

المصدر: تاس

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