الوكالة الأوروبية تضيف إشارة تجلط الدم على المعلومات عن لقاح "أسترازينيكا"

أضافت الوكالة الأوروبية للأدوية على المعلومات عن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، إشارة إلى إمكانية إصابة متلقيه بالتجلط الدموي.

وأشارت النسخة المحدثة للمعلومات الخاصة باستخدام لقاح Vaxzevria من إنتاج شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، إلى "رصد حالات نادرة" لتجلط الدم بعد الحقن باللقاح، رافقه نزيف دموي في بعض الحالات.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أن الكوادر الطبية يجب أن يطلعوا الناس على تلك الآثار الجانبية قبل تلقيهم اللقاح، وأن يقدموا إرشادات في حال رصد أعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر أو المعدة والصداع وغيرها، لدى متلقيه خلال أسبوعين من تطعيمهم به.

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وكانت لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية قد أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

المصدر: نووفستي