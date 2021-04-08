النمسا.. عدد الوفيات بين من تم تطعيمهم ضد كورونا يبلغ 63 حالة

أفادت السلطات النمساوية بارتفاع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، من 55 إلى 63 حالة منذ بدء حملة التطعيم.

وجاء في تقرير للهيئة الفدرالية للأمن الصحي، أنها تلقت معلومات عن 63 حالة وفاة، بينها 57 حالة بعد التطعيم بلقاح "فايزر" و3 لقاح بلقاح "موديرنا" و3 حالات أخرى بلقاح "أسترازينيكا".

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وأشار التقرير إلى أن العمل مستمر للكشف عما إذا توجد هناك صلة بين الوفيات وتلقي اللقاحات، مضيفا أن حالات تدهور الحالة الصحية لأسباب طبيعية، بما في ذلك وفيات، قد تحدث لدى الأشخاص الكبار سنا الأكثر عرضة للخطر، وذلك دون الصلة باللقاحات.

وارتفع عدد حالات الآثار الجانبية للقاحات من 17280 إلى 18063 حالة، بينها أكبر عدد بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" (13068 حالة)، وفي المركز الثاني "فايزر" (4476 حالة) والثالث "موديرنا" (519 حالة).

المصدر: "تاس"