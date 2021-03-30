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النمسا: ارتفاع عدد الوفيات بين متلقي التطعيم ضد كورونا إلى 55

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النمسا: ارتفاع عدد الوفيات بين متلقي التطعيم ضد كورونا إلى 55
Reuters LISI NIESNER
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أعلنت السلطات بالنمسا أن عدد الوفيات بين متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ارتفع إلى 55 منذ انطلاق حملة التطعيم، دون أن يثبت دليل موثوق به على وجود علاقة بين الوفيات والتلقيح.

وقال المكتب الفيدرالي للسلامة الصحية اليوم الثلاثاء في تقرير عن الفترة ما بين من 27 ديسمبر 2020 و26 مارس الحالي، إنه تلقى بلاغات عن 55 حالة وفاة مقارنة مع 51 قبل أسبوع، وقعت بعد فترة وجيرة على التطعيم ضد كوفيد-19، مشيرة إلى أن 52 حالة سجلت بعد تلقي لقاح "فايزر-بيونتيك" وحالتين بعد لقاح "موديرنا" وحالة واحدة بعد لقاح "أسترازينيكا".

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وأضاف التقرير: "حتى الآن ليس هناك دلائل موثوق بها على وجود علاقة بين هذه الحالات واللقاح، إلا أن الدراسة مستمرة".

وحسب التقرير، فقد ارتفع عدد البلاغات عن الآثار الجانبية المشتبه بها بعد التطعيم في البلاد من 15790 إلى 17280 خلال فترة المراقبة بأكملها منذ الأسبوع الماضي.

والحصة الأكبر من هذه البلاغات تعود إلى لقاح "أسترازينيكا" (12549 بلاغا)، يأتي "فايزر" في المرتبة الثانية (4288 بلاغا) يليه "موديرنا" (443 بلاغا)، علما بأن بلاغا واحدا قد يتحوي على معلومات عن عدة آثار جانبية محتملة.

المصدر: "نوفوستي"

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