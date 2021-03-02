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النمسا: وفاة 41 شخصا بعد تطعيمهم بلقاحات شركتي Pfizer و BioNTech

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النمسا: وفاة 41 شخصا بعد تطعيمهم بلقاحات شركتي Pfizer و BioNTech
Reuters
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قالت الهيئة الفيدرالية للسلامة الصحية في النمسا، إنها تلقت معلومات عن 41 حالة وفاة لأشخاص بعد التطعيم بلقاحات شركتي Pfizer و BioNTech المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة، في تقرير عن الفترة من 27 ديسمبر 2020 إلى 26 فبراير 2021، أنه لم يتم بعد إثبات وجود صلة بين الوفيات والتطعيم باللقاحات.

وأشارت الهيئة، إلى أن تطعيم 11 شخصا من المتوفين، جرى خلال فترة حضانة مرض كوفيد-19، والتي توفي خلالها المرضى.

ونوهت الهيئة، بأن 19 شخصا آخرين من المتوفين، كانوا مصابين بأمراض مزمنة جدية، ويعتقد الأطباء أنها تسببت بالوفاة. ويجري التحقق من أسباب وفاة 8 آخرين.

بدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا في ديسمبر 2020. ويجري خلال استخدام لقاحات شركات Pfizer و BioNTech و Moderna و AstraZeneca.

المصدر: تاس

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