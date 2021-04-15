ماذا ينقص "جنوب السودان" لكي تصبح وجهة سياحية منافسة في المنطقة؟

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر، إن "هذه الدولة لديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية إذا كان بإمكانها القضاء على الفساد وتشكيل حكومة شفافة".

ومع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لاستقلالها عن السودان في 11 يوليو، قال شيرر إنه "على الرغم من أن الأمور تسير ببطء شديد، فقد حان الوقت الآن للتركيز على الانتخابات، وأن تكون هناك حكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب".

وشدد على أنه "يجب أن يجتمع جميع الفرقاء والضغط على الحكومة لإجراء تلك الانتخابات"، مبينا أن "هذا لا يعني القول بأن الفائز يجب أن يحصل على كل شيء، لأن ذلك يمكن أن يخلق كل أنواع المشاكل. لكن علينا أن نسمح للناس بأن يكون لهم رأي فيما سيأتي بعد ذلك".

وأضاف: "الإمكانات الموجودة في دولة جنوب السودان هائلة.. إذا كان الاستقرار موجودا فسيكون لديها قطاع سياحي يمكن أن تنافس به أي دولة في شرق إفريقيا"، مشيرا إلى أن "كل شيء هناك، وجنوب السودان يحتاج فقط إلى الحكم الرشيد، وهذا ما أتمناه أكثر من أي شيء آخر".

المصدر: AP