الدفاع التركية تكشف عن الخسائر التي تكبدتها إثر استهداف قاعدتها شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان مساء الأربعاء، إن جنديا من قواتها قتل في استهداف لقاعدة بعشيقة العسكرية التركية شمالي العراق.

وأضافت أن الهجوم تم بثلاث قذائف صاروخية، سقطت واحدة منها على القاعدة واثنتان على القرية المجاورة للقاعدة العسكرية.

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بأن معسكرا تابعا للقوات التركية تعرض للقصف شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر تركية، أن "قصفا استهدف معسكرا في محافظة نينوى".

وأفاد مصدر أمني باستهداف المعسكر التركي في نينوى بصاروخين وقال إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

وأضاف أن الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مبينا أن مصدر القصف ما زال مجهولا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

وأضاف أن دوي انفجار سمع في أربيل، وأن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار.

المصدر: RT