القضاء التركي يفرج عن الصحفي أحمد ألتان

أفرج في تركيا اليوم الأربعاء عن الصحفي والكاتب المعروف أحمد التان الذي أثار سجنه لصلة مفترضة بمحاولة الانقلاب في 2016، انتقادات منظمات الدفاع عن الحريات.

وألغت محكمة الاستئناف الحكم على ألتان بالسجن لأكثر من عشر سنوات بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي" صدر في 2019 وأمرت بالإفراج عنه.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت تركيا الثلاثاء لسجنها لألتان، وأشار القضاة الأوروبيون في ستراسبورغ إلى "عدم وجود ما يظهر أن تصرفات المتهم تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة التركية".

وأشاروا إلى انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و"الحق في الحرية والأمن وإحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن".

المصدر: "أ ف ب"