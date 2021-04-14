خامنئي: المفاوضات النووية مع الغرب يجب ألا تكون استنزافية ومطولة

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن "المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب يجب ألا تكون استنزافية ومطولة".

واعتبر خامنئي أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لقبول الحقيقة في المفاوضات بشأن اتفاق 2015 النووي".

وحذر حسين موسويان عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض السابق من أن العقوبات والإرهاب النووي الأمريكي والإسرائيلي، سيؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة "قنبلة نووية" من قبل إيران.

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز جاء كردٍ أولي على حادث المنشأة.

المصدر: RT