ظريف يحذر من "بداية دوامة خطيرة" ويضع بايدن أمام خيارين

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "الإرهاب النووي في نطنز بداية لدوامة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي للإدارة الأمريكية السابقة".

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وقال محمد جواد ظريف في "تويتر": أطلق الإرهاب النووي في نطنز العنان لدوامة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي بدأه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".

Nuclear terrorism at Natanz has unleashed dangerous spiral that can only be contained by ending US economic terrorism initiated by Trump



Biden/Harris have a clear choice to make:



Either the Obama/Biden deal



OR



Trump's 'maximum failure' campaign



No alternative. Not much time. pic.twitter.com/7KD1qvwSDT — Javad Zarif (@JZarif) April 14, 2021

وأضاف ظريف: "ليس أمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس (يقصد الإدارة الأمريكية الجديدة)، من خيار، سوى العودة الى الاتفاق النووي الذي جرى في عهد الرئيس الأسبق،باراك أوباما (وكان بايدن نائبه)، أو مواصلة فشل حملة الضغوط القصوى التي قام بها ترامب"، مشددا على أنه "ليس أمام إدارة بايدن الكثير من الوقت لرفع العقوبات".

المصدر: RT