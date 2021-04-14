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وفاة رئيس وزراء تركيا الأسبق أق بولوت بعد صراع مع المرض

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وفاة رئيس وزراء تركيا الأسبق أق بولوت بعد صراع مع المرض
Reuters
مدينة إسطنبول التركية - أرشيف
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أكدت وسائل إعلام تركية الأربعاء وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق يلدريم أق بولوت، عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن أق بولوت كان يتلقى العلاج قبل وفاته، في مشفى كلية الطلب بجامعة أنقرة.

ورئيس الوزراء الأسبق الراحل، خريج كلية الحقوق من جامعة إسطنبول، وتولى مناصب سياسية عدة خلال حياته السياسية، أبرزها رئاسة الوزراء في الحكومة الـ47، عام 1989، إلى جانب توليه منصب وزير الداخلية في حكومة طورغوت أوزال، ورئيس البرلمان بين 1999 - 2000.

والراحل متزوج ولديه 3 بنات.

المصدر: "الأناضول"

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