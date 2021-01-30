وفاة صديق رئيس الوزراء التركي الأسبق أثناء صلاته في المسجد

رصدت كاميرات المراقبة في أحد المساجد بتركيا لحظة وفاة درويش يلدريم صديق رئيس الوزراء السابق وزعيم "حزب السعادة" نجم الدين أربكان أثناء صلاته.

وكان يلدريم يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرا لحظات وفاته.

ويعد يلدريم الذي كان يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، من أبرز أصدقاء زعيم حزب السعادة التركي نجم الدين أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على منصات التواصل حيث تم تداوله بشكل واسع، فيما رثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.

Milli görüş camiasının çınarlarından; Erbakan hocamızın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kılarken secde esnasında ebediyete intikal etmiştir. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.



“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”(Müslim) pic.twitter.com/c9SIi6tx1E — 💡İbrahim Porduğan 🟢 🇹🇷 (@ipordugan47) January 26, 2021

De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir. (EN'AM/162)



Rahmetli Erbakan hocamızın dava arkadaşı Bayburt’lu Derviş Yıldırım hoca namaz kılarken hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun

pic.twitter.com/rcsR8awJ0H — Yasin Sağay (@YasinSagay) January 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام تركية