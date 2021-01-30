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وفاة صديق رئيس الوزراء التركي الأسبق أثناء صلاته في المسجد

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وفاة صديق رئيس الوزراء التركي الأسبق أثناء صلاته في المسجد
Reuters
تركيا
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رصدت كاميرات المراقبة في أحد المساجد بتركيا لحظة وفاة درويش يلدريم صديق رئيس الوزراء السابق وزعيم "حزب السعادة" نجم الدين أربكان أثناء صلاته.

وكان يلدريم يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرا لحظات وفاته.

ويعد يلدريم الذي كان يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، من أبرز أصدقاء زعيم حزب السعادة التركي نجم الدين أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على منصات التواصل حيث تم تداوله بشكل واسع، فيما رثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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