ليتوانيا.. وفاة مسن فور تطعيمه ضد كورونا

ذكرت إذاعة ليتوانيا الرسمية أن رجلا مسنا في مدينة كلايبيدا توفي فور تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت كبيرة الأطباء في المستوصف لوريتا فينكينو: "وفقا للبيانات الأولية، فإن وفاة الرجل البالغ 78 عاما، لا علاقة لها بتطعيمه لكن سيتم التحقيق فيها بمزيد من التفصيل".

وأضافت: "تلقى الرجل الجرعة الثانية من لقاح "موديرنا" وكان بحالة جيدة، ثم أصيب بالضعف، وريثما وصلت سيارة الإسعاف لم نستطع إنقاذه".

وتابعت: "ببساطة لا يمكننا تخيل سبب الوفاة، سننتظر التحقيق، لكنني أعتقد أن هذا لا علاقة له باللقاح، لأننا لم نسجل أعراضه لدى المتوفى... لا انسداد تجلطي، لا تفاعل... المريض وفقا لبطاقة المرضى الخارجيين، أمضى وقتا طويلا، وراجع العديد من الأطباء، ولم يتم تسجيل أي أمراض مزمنة لديه".

ووفقا لوكالة مكافحة المخدرات الحكومية اللتوانية، تم الإبلاغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن 8 حالات وفاة عقب التلقيح، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بلقاح كورونا ما يشكل 0.34% من نسبة متلقي اللقاح.

المصدر: "نوفوستي"