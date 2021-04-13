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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: وفاة شخص وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح "جونسون آند جونسون"

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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: وفاة شخص وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح
Reuters
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وفاة مريض بعدما عانى من مضاعفات ناجمة عن تجلط في الدم عقب تلقيه لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا بينما هناك آخر في حالة حرجة.

وقال العالم بيتر ماركس، إنه بالمجمل، تعرض ستة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 و48 عاما لنوع نادر من تجلط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوما من تلقيهم اللقاح. 

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

المصدر: "أ ف ب" + RT

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