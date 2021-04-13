تركيا.. اعتقال 54 من الجيش والشرطة

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على 54 من الجيش والشرطة في 49 مقاطعة مقرها إزمير، في حملة جديدة ضد المؤسسات الأمنية.

وقال مكتب المدعي العام في إزمير، إنه "صدرت مذكرات اعتقال بحق 84 شخصا في الجيش والشرطة بزعم انتمائهم إلى حركة (الخدمة)، وتم اعتقال 54 أغلبهم من الشرطة والدرك، وتجري حاليا ملاحقات للبقية".

وأشارت التحقيقات، إلى أن "عناصر الشرطة والجيش المعتقلين تواصلوا مع الحركة عبر الهاتف"، مؤكدة أن "من بين 84 مشتبها الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، 29 من القوات البرية، و7 من القوات الجوية، و4 من القوات البحرية، و14 من ضباط القيادة العامة للدرك، و10 طلاب عسكريين مفصولين".

وتابعت: "هناك 14 من أصل 20 ضابط شرطة في الخدمة الفعلية، كما أن 42 من العسكريين في الجيش على ذمة العمل و12 خارج الخدمة".

ويحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة "الخدمة" المسؤولية في تدبير انقلاب عام 2016.

وأطلقت تركيا، منذ محاولة الانقلاب، حملة اعتقالات شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن القبض على نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

المصدر: "زمان التركية"