السلطات التركية تفرج عن الضباط المتقاعدين المعتقلين بقضية "بيان مونترو"

أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن أنقرة أفرجت عن 14 ضابطا متقاعدا بالبحرية التركية، تم اعتقال 10 منهم واستجواب 4 آخرين على خلفية إصدار "بيان مونترو".

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وأصدر 104 ضباط متقاعدون في البحرية التركية، بيانا سمي بـ"بيان مونترو" حذروا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية.

وقد أصدر مكتب المدعي العام قرار الإفراج عن الضباط، لكنه فرض عليهم حظر مغادرة البلاد والرقابة القضائية.

وبحسب "زمان" الضباط هم: علاء الدين سيفيم، أتيلا كيزيك، أتيلا كيات، بولنت أولكاي، قادر صاجديش، مصطفى أوزبي، رمضان جيم غوردينيز، تورغي أردوغ، توركر إرتورك، علي سعدي أونسال، جميل شكرو بوز أوغلو ، إنجين بايكال، نادير هاكان أرايدن.

فيما أصدر مكتب المدعي العام قرارا باعتقال أرجون مانجي، الذي أعد البيان.

واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين.

المصدر: زمان