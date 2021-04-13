تركيا.. النيابة العامة تطالب باعتقال أميرال متقاعد على خلفية بيان قناة إسطنبول

طالبت النيابة العامة التركية باعتقال أحد الأميرالات المتقاعدين الموقعين على بيان يندد بخطط السلطات التركية لحفر قناة إسطنبول بموازاة مضيق البوسفور.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المحامي جلال أولغين قوله، إن النيابة العامة طالبت باعتقال الأميرال المتقاعد أرغون منغي ووضع 9 آخرين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراح 4 آخرين بشرط التزامهم بعدم مغادرة مكان الإقامة.

ويجري التحقيق مع الأميرالات المذكورين بعد نشر رسالة وقع عليها 104 من الضباط الأتراك في الـ4 من أبريل الجاري، أعلنوا فيها رفضهم خطط السلطات لحفر قناة يراد منها الربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

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ورفض الضباط كذلك الحديث عن ضرورة إعادة النظر في اتفاقية مونترو الموقعة في 1936، والتي تنظم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدرردنيل، وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الدستور الحالي الذي يدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعديله.

وفي اليوم التالي لنشر الرسالة أوقفت الشرطة 10 أشخاص من الموقعين عليها.

المصدر: نوفوستي