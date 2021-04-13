مصادر إيرانية تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
Reuters
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
ووفق قناة "برس تي.في" فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.
يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية لهجوم، حملت طهران مسؤوليته لإسرائيل.
وأكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.
المصدر: رويترز