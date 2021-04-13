مندوب إيران في فيينا: بدأنا استبدال أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز الذرية

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.

وكتب على "تويتر"، أن "التخصيب في نطنز لم يتوقف، وإيران سترد بما يشمل خطط تطبيق بعض الإجراءات الفنية التي سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع بها".

Enrichment in Natanz is not stopped;Iran will react including by planning to implement several technical measures which the Agency will be informed this week.Replacement process of the damaged centrifuges including with the same machines with more capacity has immediately begun. — Gharibabadi (@Gharibabadi) April 12, 2021

وأضاف أن "عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة، بما فيها أجهزة أكثر قوة، قد بدأت فورا".

يذكر أن إيران قد اتهمت إسرائيل باستهداف محطة نطنز الكهروذرية، معتبرة أن الهجوم يهدف إلى تقويض العملية التفاوضية حول العودة للاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا.

المصدر: RT