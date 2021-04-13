 
مباشر

مندوب إيران في فيينا: بدأنا استبدال أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز الذرية

أخبار العالم

مندوب إيران في فيينا: بدأنا استبدال أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز الذرية
AFP HO / IRANIAN PRESIDENCY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q662

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.

وكتب على "تويتر"، أن "التخصيب في نطنز لم يتوقف، وإيران سترد بما يشمل خطط تطبيق بعض الإجراءات الفنية التي سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع بها".

وأضاف أن "عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة، بما فيها أجهزة أكثر قوة، قد بدأت فورا".

يذكر أن إيران قد اتهمت إسرائيل باستهداف محطة نطنز الكهروذرية، معتبرة أن الهجوم يهدف إلى تقويض العملية التفاوضية حول العودة للاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا