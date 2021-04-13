وزيرة الدفاع الألمانية: يجب ربط حجم توريدات الغاز عبر "السيل الشمالي-2" بسلوك روسيا

عبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور عن اعتقادها بضرورة ربط حجم توريدات الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-2" بـما أسمته "سلوك روسيا".

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وقالت كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي لويد أوستين اليوم الثلاثاء: "بالطبع تبقى مسألة ما إذا كان من المنطقي تجميد (بناء خط الأنابيب) قبل وقت قصير من اكتماله، موضع جدل. لكنني لا أزال مقتنعة بأنه إذا واصلنا تنفيذ السيل الشمالي-2، فإن مسألة تحديد كمية الغاز التي سيتم ضخها عبره، يجب ربطها بسلوك روسيا، بين أمور أخرى".

من جهته، قال أوستن إن واشنطن أعربت مرارا عن اعتراضها على مشروع "السيل الشمالي-2"، "بما يعطي روسيا من التأثير"، لكنها لن تسمح لهذه المشكلة بأن "تقف في طريق العلاقة الرائعة التي لدينا مع ألمانيا..وسنواصل العمل مع ألمانيا والشركاء الآخرين في المنطقة لتعزيز تحالفنا".

وذكر أوستن وكرامب كارنباور خلال المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة سترسل 500 جنود إضافي إلى ألمانيا إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة حاليا في البلاد.

وتأتي هذه التصريحت وسط تفاقم التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية، مع الاتهامات الغربية لموسكو بالتسبب فيه من خلال حشد قوات في المنطقة، وهي اتهامات ترفضها موسكو، وتقول أن تحركات كييف الاستفزازية تجاه منطقة دونباس الخارجة عن سيطرتها في شرق أوكرانيا ودعم دول الناتو لها تدفع روسيا لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها وسلامة المدنيين في المنطقة.

المصدر: وكالات