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برلين: واشنطن تعزز وجودها العسكري في ألمانيا

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برلين: واشنطن تعزز وجودها العسكري في ألمانيا
Reuters Kay Nietfeld/Pool via REUTERS
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل 500 جنود إضافي إلى ألمانيا إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة حاليا في البلاد.

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وفي أعقاب مباحثات أجرتها في برلين مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن، قالت الوزيرة: "القوات في جمهورية ألمانيا الاتحادية سيتم تعزيزها بـ 500 جندي. وهي علامة تضامن قوية".

ولم تكشف كرامب-كارينباور عن موعد وصول الجنود الأمريكيين، ولا عن القاعدة التي سيتم نشرهم فيها، ولا عن مهامهم.

من جهته، أكد أوستن تخلي الولايات المتحدة عن خططها لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، مضيفا: "أعتقد أن إرسالنا 500 جندي إضافي يناسب مستوى الشراكة بيننا والتزامنا تجاه الناتو".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن عن عزم واشنطن خفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا من 34,5 ألف حتى 25 ألفا، في حال رفض برلين تحمل عبء التكاليف الخاصة بانتشارهم هناك وزيادة إنفاقها العسكري وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في الناتو. وتخلت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن هذه الخطط.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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