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علييف لا يستبعد احتمال توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا

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علييف لا يستبعد احتمال توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا
Sputnik
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
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صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن توقيع اتفاق سلام بين بلاده وأرمينيا أمر ممكن.

وقال في مؤتمر في باكو، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن صفحة النزاع مغلقة. وقد أعلنت عدة مرات عن احتمال توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا".

وأضاف: "هذه هي خططنا، لكننا لا نرى أي إشارات مماثلة من الجانب الأرمني. وأنا كرئيس أتطلع إلى المستقبل. وسنعمل ما بوسعنا (لتطبيع العلاقات)، إذا كانت هناك إشارات إيجابية من أرمينيا".

ويرى علييف أن الوضع في منطقة النزاع حول إقليم قره باغ بعد وقف الأعمال العسكرية هناك لا يزال هشا.

المصدر: تاس

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