أونتاريو الكندية تغلق جميع المدارس وتلجأ للتعليم عن بعد بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد إغلاق جميع المدارس في المقاطعة والانتقال للتعليم عبر الإنترنت بسبب العدد القياسي من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال: "ستنتقل المدارس في المقاطعة إلى الإنترنت فقط بعد عطلة أبريل هذا الأسبوع".

وأضاف: "أغلقت المدارس في تورنتو، أكبر مدينة في كندا، منذ الأربعاء الماضي، الآن سيكون الأمر على مستوى المقاطعة".

وسجلت أونتاريو أكثر من 4 آلاف إصابة يوميا خلال الفترة الماضية، كما أعلنت عن أرقام قياسية للمصابين في العناية المركزة بالمستشفيات.

وبدأت عطلة الربيع يوم الاثنين، بعد أن قامت المقاطعة بتأجيلها في مارس الماضي، للتخفيف من السفر أثناء الوباء.

المصدر: "أ ب"