ترودو.. طعّمنا 3 ملايين شخص ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن تطعيم 3 ملايين شخص ضد كورونا في أنحاء البلاد.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترودو: "مع وصول المزيد من الجرعات وفتح المزيد من مراكز التطعيم، سيستمر هذا العدد في الارتفاع. اليوم في مونتريال، قمت بزيارة أحد تلك المواقع لأشكر الأشخاص المشاركين في هذه الجهود للحفاظ على سلامتنا".

Across the country, over 3 million vaccines have been administered - and with more doses arriving and more vaccination sites opening, that number will keep going up. Today in Montreal, I visited one of those sites to thank the people involved in these efforts to keep us safe. pic.twitter.com/Y39fzDy2qq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 15, 2021

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في كندا يبلغ 909,157، أما إجمالي حالات الوفاة 22,463.

المصدر: RT