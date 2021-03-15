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ترودو.. طعّمنا 3 ملايين شخص ضد كورونا

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ترودو.. طعّمنا 3 ملايين شخص ضد كورونا
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن تطعيم 3 ملايين شخص ضد كورونا في أنحاء البلاد.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترودو: "مع وصول المزيد من الجرعات وفتح المزيد من مراكز التطعيم، سيستمر هذا العدد في الارتفاع. اليوم في مونتريال، قمت بزيارة أحد تلك المواقع لأشكر الأشخاص المشاركين في هذه الجهود للحفاظ على سلامتنا".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في كندا يبلغ 909,157، أما إجمالي حالات الوفاة 22,463.

المصدر: RT

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