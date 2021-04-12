تركيا تتوقع بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" بعد 4 أو 5 أشهر

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، قد تبدأ بعد 4 أو 5 أشهر.

وأكد أن تركيا اختارت 3 لقاحات هي "سبوتنيك V" الروسي، و"فايزر" الأمريكي، و"سينوفاك" الصيني، مشيرا إلى أنه جرت في تركيا المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحين الأخيرين.

وتابع قائلا: "والآن تلقينا نتائج أولية جيدة للقاح "سيوتنيك V"، وخلال الأسبوع الأخير تحدثت مع وزير الصحة الروسي 3 مرات، ونحن نبحث الإنتاج وحجم التوريدات".

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وأضاف الوزير التركي أنه "خلال 4 أو 5 أشهر قد تبدأ توريدات "سبوتنيك V" إلى تركيا.

يذكر أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركة "سينوفاك" الصينية انطلقت في تركيا في يناير الماضي، وفي مارس بدأ استخدام لقاح "فايزر".

وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 18 مليون شخص، والجرعتين أكثر من 7 ملايين.

وتشهد تركيا وضعا وبائيا صعبا في الفترة الأخيرة، حيث سجلت معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مستويات قياسية 7 مرات خلال الأيام الـ10 الماضية.

المصدر: نوفوستي