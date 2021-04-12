إسرائيل تنشر إحصائية لعدد سكانها

قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بمناسبة احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ73 والذي يحل بعد غد الأربعاء، إن عدد سكان إسرائيل وصل إلى 9 ملايين و327 ألف نسمة، بينهم 1.9 مليون عربي.

وتظهر المعطيات أن عدد السكان اليهود في إسرائيل 6 ملايين و894 ألفا يشكلون نحو 74% من إجمالي السكان، فيما وصل تعداد السكان العرب إلى مليون و966 ألفا أي حوالي 21% من السكان.

كما تضم إسرائيل 467 ألفا من المسيحيين غير العرب وأبناء ديانات أخرى، أولئك المصنفون "بلا دين" في هيئة السكان الإسرائيلية.

وتظهر البيانات أيضا أنه منذ ذكرى تأسيس إسرائيل في العام الماضي، زاد عدد السكان بنحو 137 ألف شخص، بنسبة 1.5%، حيث ولد حوالي 167 ألف طفل، ووصل حوالي 16300 مهاجر، وتوفي نحو 50 ألف إسرائيلي.

وكان عدد سكان إسرائيل في 5 مايو عام 1948 حوالي 806 ألف نسمة، كانت نسبة اليهود منهم حوالي 82%.

ومنذ تأسيس الدولة العبرية وصل إليها حوالي 3.3 مليون مهاجر منهم 1.5 مليون قدموا منذ عام 1990.

وبحسب التقرير فإن حوالي 28% من الإسرائيليين تقل أعمارهم عن 14 عاما وحوالي 12% فوق 65، ويعيش في إسرائيل 46% من اليهود حول العالم، فيما ولد في إسرائيل 78% من سكانها اليهود.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل في عام 2030 إلى 11.1 مليون نسمة، وفي عام 2040 إلى 13.2 مليون نسمة، وفي عام 2048، من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى حوالي 15.2 مليون نسمة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"