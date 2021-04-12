صحيفة: الصندوق القومي اليهودي يوافق على قرار يسمح له بشراء أراض بالضفة الغربية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن إدارة الصندوق القومي اليهودي ( كبريت كيميت) وافقت على القرار المقترح الذي سيسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة بالضفة الغربية.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد موافقة المجلس في 22 أبريل الجاري، لافتة إلى أن هذا القرار يدعم تبني موقف القاضي المتقاعد، يوسف ألون، الذي يقضي بأنه بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة ودفع "مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية" فيها.

وذكرت "هآرتس" نقلا عن ثلاثة مصادر في الاجتماع، أن رئيس الصندوق القومي اليهودي، أفراهام دوفديفاني، شدد على رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل، والذي ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضا بأثر رجعي على سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة الغربية التي تمت قبل اتخاذ القرار.

وكشفت الصحيفة العبرية أن شركة تابعة لـ"كيرن كييمت"، باسم "هيمنوتا يروشلايم"، اشترت أراض في الضفة الغربية، منذ العام 2017، بمبلغ 100 مليون شيكل تقريبا، من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها، دون إبلاغ مؤسسات "كيرن كييمت".

وفي تقريرها، أوضحت "هآرتس" تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الأراضي، لافتة إلى أن الخطوة الأولى كانت بإحياء شركة "هيمنوتا يهودا والسامرة" وتغيير اسمها إلى "هيمنوتا يروشلايم"، وبعد ذلك تشكلت "لجنة توجيه" في "هيمنوتا يروشلايم"، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح "يهودي والسامرة"، أي الضفة الغربية إلى "ضواحي" القدس، وأن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع على عمليات الشراء، فيما باقي الأعضاء "لم يكونوا على علم بما يجري".

المصدر: "معا"