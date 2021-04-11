أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران (صورة + فيديو)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بكلمتين تحملان مدلولات دينية رمزية، على الهجوم المنسوب لإسرائيل الذي استهدف في وقت سابق من يوم الأحد موقع نطنز النووي في إيران.

وقال نتنياهو على ما نقلت عنه قناة "كان" الرسمية: "الكفاح ضد إيران وأذرعها وتسلحها مهمة ضخمة".

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وأضاف "الوضع القائم اليوم لا يعني أنه نفس الوضع الذي سيكون موجودا غدا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع نتنياهو خلال لقائه قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الخارجية (الموساد)، وجهاز الأمن العام (شاباك)، والجيش بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لتأسيس إسرائيل: "من الصعب للغاية شرح ما أنجزناه هنا في إسرائيل، في هذا الانتقال من العجز الكامل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدول، إلى قوة عالمية تمكنا من صنعها هنا".

وقال: "بالتأكيد قوة إقليمية، ولكن من بعض النواحي أيضا قوة عالمية.. أتمنى أن نستمر جميعا في هذا الطريق، وأن تستمروا في الاحتفاظ بسيف داوود في أيديكم".

גורמי מודיעין אמרו לכאן חדשות שהנזק במתקן הגרעיני בנתנז משמעותי. ניתן להעריך שנזק נגרם לצנטריפוגות מסוגים שונים. לפי ההערכות, הנזק מחזיר אחורה את יכולותיה של איראן להעשיר אורניום. גורם מודיעיני - נגרעה מאיראן יכולת משמעותית, תזמון הפעולה אינו מקרי#חדשותהערב@gilicohen10pic.twitter.com/D9TJUk4lzu — כאן חדשות (@kann_news) April 11, 2021

وكانت قناة "كان" قد نقلت عن مصادر استخبارية لم تسمها، أن الموساد يقف خلف الهجوم على الموقع النووي الإيراني.

وأضافت أن الحديث يدور عن هجوم سيبراني، وأن الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية الإيرانية أكبر مما تقول إيران.

المصدر: وكالات