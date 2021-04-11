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أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران (صورة + فيديو)

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أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران (صورة + فيديو)
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بكلمتين تحملان مدلولات دينية رمزية، على الهجوم المنسوب لإسرائيل الذي استهدف في وقت سابق من يوم الأحد موقع نطنز النووي في إيران.

وقال نتنياهو على ما نقلت عنه قناة "كان" الرسمية: "الكفاح ضد إيران وأذرعها وتسلحها مهمة ضخمة".

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وأضاف "الوضع القائم اليوم لا يعني أنه نفس الوضع الذي سيكون موجودا غدا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع نتنياهو خلال لقائه قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الخارجية (الموساد)، وجهاز الأمن العام (شاباك)، والجيش بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لتأسيس إسرائيل: "من الصعب للغاية شرح ما أنجزناه هنا في إسرائيل، في هذا الانتقال من العجز الكامل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدول، إلى قوة عالمية تمكنا من صنعها هنا".

وقال: "بالتأكيد قوة إقليمية، ولكن من بعض النواحي أيضا قوة عالمية.. أتمنى أن نستمر جميعا في هذا الطريق، وأن تستمروا في الاحتفاظ بسيف داوود في أيديكم".

أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي في إيران (صورة + فيديو)

وكانت قناة "كان" قد نقلت عن مصادر استخبارية لم تسمها، أن الموساد يقف خلف الهجوم على الموقع النووي الإيراني.

وأضافت أن الحديث يدور عن هجوم سيبراني، وأن الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية الإيرانية أكبر مما تقول إيران.

المصدر: وكالات

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