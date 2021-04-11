مقتل شاب عشريني لدى هروبه من الشرطة في بلجيكا

لقي شاب عشريني مصرعه يوم الأحد خلال محاولته الهرب من الشرطة إثر مداهمة حفل في أحد فنادق أنتويرب شمال بلجيكا، حيث سقط من الطابق الرابع من مبنى الحفل.

وذكرت النيابة العامة في أنتويرب التي فتحت تحقيقا في الحادث، أن قوات الأمن تدخلت قرابة الساعة الرابعة من فجر الأحد بعد تلقيها اتصالات وشكوى من الضجيج، ما دفع بالمشاركين الثمانية في الحفلة وبينهم الضحية، لمحاولة الاختباء.

وبينت عناصر التحقيق الأولي أن الشاب البالغ 21 عاما توفي بعد سقوطه من الطابق الرابع خلال محاولته على ما يبدو الهرب من نافذة الغرفة، على ما أعلن ناطق باسم النيابة العامة.

وتحظر بلجيكا حاليا تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج المنزل، في إطار تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأتاحت السلطات دعما نفسيا للنزلاء وطاقم العمل في الفندق الواقع في وسط أنتويرب، إضافة إلى المشاركين السبعة الآخرين في الحفلة الذين يعانون صدمة جراء الحادثة، وقد استمعت الشرطة إلى أقوال هؤلاء.

وفي حي آخر في المدينة، جرحت امرأة في الكتف السبت لدى قفزها من النافذة في محاولة للهرب من الشرطة، خلال مداهمة لسهرة جمعت 16 شخصا.

المصدر: أ ف ب