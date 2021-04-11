استطلاع: ماكرون سيواجه لوبان في الانتخابات الفرنسية

كشف استطلاع للرأي في فرنسا أن الرئيس الليبرالي إيمانويل ماكرون والزعيمة المعارضة مارين لوبان، سيخوضان العام المقبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأجرت صحيفة "جورنال دو ديمونش" وإذاعة "سود راديو" الاستطلاع الذي أظهر هذه المؤشرات بناء على مرشحي اليمين واليسار والذين لم يتحددوا بعد.

ويظهر ماكرون ولوبان رغم ذلك في صدارة مرشحي الجولة الأولى.

وتوقع الاستطلاع أن يفوز ماكرون على لوبان في جولة الإعادة (54% مقابل 46%) ليكرر انتصاره عليها في 2017 وبفارق أوسع (66% مقابل 34%).

وبين المرشحين اليمينيين خافيير برتران وفاليري بيكريس، واليساري جان لوك ميلنشون، والاشتراكيون آن إيدالغو وآرناؤود مونتبورغ ويانيك يادو البيئي، إلا أن فرصهم ليست كبيرة في تجاوز الجولة الأولى.

المصدر: وكالات