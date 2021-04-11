"يونهاب": كوريا الشمالية تنتظر التوقيت المناسب

ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصادر أن "المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية مستعدة لإطلاق غواصة جديدة تبلغ زنتها 3000 طن وأنها بانتظار التوقيت المناسب فقط".

إقرأ المزيد

ويأتي هذا التقييم بعد أن قال مركز أبحاث أمريكي إن كوريا الشمالية نقلت بارجة لاختبار صواريخ باليستية تطلق من الغواصات في موقع اختبار الصواريخ إلى موقع مختلف، مما قد يشير إلى اختبار قادم لصاروخ باليستي يطلق من الغواصات، بحسب "يونهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن المصادر أفادت بأن "كلا من سلطات المخابرات الكورية الجنوبية وسلطات المخابرات الأمريكية أجرت تقييما مفاده أن كوريا الشمالية قد انتهت بالفعل من بناء الغواصة التي يبلغ وزنها 3000 طن، والتي تم الكشف عنها في يوليو 2019"، لافتة إلى أن أحد المصادر أوضح أن " السلطات تقدر أن كوريا الشمالية تنظر في التوقيت المناسب للكشف عن الغواصة لتحقيق تأثير استراتيجي، بما في ذلك زيادة الضغط إلى أقصى حد على الولايات المتحدة".

وبحسب المصدر، فإن كوريا الشمالية يمكن أن تكشف عن الغواصة في حفل التدشين وأن تقوم بالفعل بإطلاق صاروخ باليستي يطلق من الغواصات، مثل بوك "غوك سونغ -3"، وفقا لـ"يونهاب".

وكان موقع "38 نورث" الأمريكي، قد كشف أنه "تم مؤخرا تغيير موقع رصيف جاف في حوض بناء السفن في سينبو بكوريا الشمالية على طول رصيف إطلاق الغواصات"، معتبرا أن "هذه الخطوة قد تشير إلى أن غواصة الصواريخ الباليستية الجديدة لكوريا الشمالية قد تكون على وشك الاكتمال أو جاهزة للنشر والكشف عنها في المستقبل القريب".

كما أعلن مشروع تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الأسبوع الماضي، أن كوريا الشمالية قد نقلت بارجة لاختبار صواريخ باليستية تطلق من الغواصات في حوض بناء السفن على ساحلها الشرقي، مستشهدة بصور الأقمار الصناعية.

وأضاف مركز الأبحاث أن "الحركة يمكن أن تشير إلى الاستعدادات لاختبار قادم لصاروخ يطلق من الغواصات أو إطلاق أول غواصة للصواريخ الباليستية حقيقية طال انتظارها".

المصدر: "يونهاب"