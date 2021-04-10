تركيا: تحييد 462 قياديا إرهابيا منذ 2016

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن القوات الأمنية التركية تمكنت من تحييد 462 قياديا إرهابيا منذ يوليو عام 2016.

وكتب صويلو على "تويتر": "بين أولئك القياديين 30 إرهابيا مدرجا على القائمة الحمراء للمطلوبين، و27 على القائمة الزرقاء، و28 على الخضراء".

وأضاف: "العمليات الأمنية التركية المستمرة منذ 2017، أسفرت عن تحييد 6 آلاف و716 إرهابيا، بينهم 284 خلال العام الجاري".

15 TEMMUZ SONRASINDAN

BUGÜNE

TERÖRLE MÜCADELE ⬇️ pic.twitter.com/jTIlBCbl7V — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021

وأكد صويلو أن "وزارة الداخلية أحبطت 40 عملا إرهابيا حتى الآن خلال العام الحالي".

وتضم لائحة الإرهابيين المطلوبين من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

المصدر: "الأناضول"