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تركيا: تحييد 462 قياديا إرهابيا منذ 2016

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تركيا: تحييد 462 قياديا إرهابيا منذ 2016
Reuters Huseyin Aldemir
قوات الأمن التركي أرشيف
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن القوات الأمنية التركية تمكنت من تحييد 462 قياديا إرهابيا منذ يوليو عام 2016.

وكتب صويلو على "تويتر": "بين أولئك القياديين 30 إرهابيا مدرجا على القائمة الحمراء للمطلوبين، و27 على القائمة الزرقاء، و28 على الخضراء".

وأضاف: "العمليات الأمنية التركية المستمرة منذ 2017، أسفرت عن تحييد 6 آلاف و716 إرهابيا، بينهم 284 خلال العام الجاري".

وأكد صويلو أن "وزارة الداخلية أحبطت 40 عملا إرهابيا حتى الآن خلال العام الحالي".

وتضم لائحة الإرهابيين المطلوبين من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

المصدر: "الأناضول"

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