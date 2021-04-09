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مقتل جندي تركي باشتباكات مع "العمال الكردستاني" شرقي البلاد

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مقتل جندي تركي باشتباكات مع
AFP
الجيش التركي - أرشيف
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أعلنت ولاية سيرت التركية عن مقتل جندي تركي خلال عملية ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في الولاية جنوب شرقي البلاد.

وجاء في البيان أن "قوات الأمن نفذت عملية (أرن 6) ضد مسلحي الحزب المحظور في تركيا، وتحديدا في منطقة أروه".

وأضاف: "الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات اندلعت مع المسلحين في إطار العملية، وتم نقله إلى المستشفى العام في الولاية".

وتابع: "توفي الجندي في المستشفى متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه".

وأشار البيان إلى "استمرار العملية ضد المسلحين في المنطقة.

وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "حزب العمال الكردستاني"، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في يناير الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد مسلحي "العمال الكردستاني" في أغسطس عام 2017.

المصدر: "الأناضول"

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