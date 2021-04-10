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صحيفة عبرية: تسريب تفاصيل عملية إسرائيلية ضد إيران للإعلام قبل تنفيذها

أخبار العالم

صحيفة عبرية: تسريب تفاصيل عملية إسرائيلية ضد إيران للإعلام قبل تنفيذها
Reuters
تسريب تفاصيل عملية إسرائيلية ضد إيران للإعلام قبل تنفيذها
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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في نسختها الانجليزية أن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي جرى تسريبها لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذها.

وبحسب الصحيفة، فإن العملية التي كان من المقرر أن تنفذها وحدة من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، "حساسة وعالية الخطورة".

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وأوضحت الصحيفة أن أحد المشاركين في التخطيط للعملية التي تهدف لمواجهة التواجد الإيراني في سوريا والمنطقة هو من سربها لوسائل إعلام أجنبية.

وأشارت إلى أنه طلب من الصحفي أن يؤجل عملية النشر، بعد أن قررت المؤسسة العسكرية تأجيل العملية لمدة يوم واحد.

وبحسب الصحيفة فإن العملية جزء من استراتيجية أوسع لوزارة الدفاع لمنع التواجد الإيراني في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وأثار تسريب العملية قلق قيادات المؤسسة الأمنية، التي تؤكد أن نشر معلومات عن العملية قبل تنفيذها يضع حياة المشاركين فيها في خطر.

وفي نهاية الأمر، جرى تنفيذ العملية بنجاح في اليوم التالي لموعدها الأصلي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية

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