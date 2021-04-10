"فايزر" لإسرائيل: ادفعوا ما في ذمتكم!

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شركة "فايزر" الأمريكية هددت بتعليق إمدادات لقاحها ضد فيروس كورونا إلى إسرائيل، بسبب تأخرها في دفع ثمنها.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة أن "فايزر" حذرت الدولة العبرية الأسبوع الجاري من أن شحنات اللقاح المخصصة إليها قد تصدر إلى دول أخرى إذا لم تسدد سعرها.

ونقلت القناة عن مسؤول في "فايزر" قوله مخاطبا وزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا منظمة خيرية".

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تلقت تحذيرات مماثلة من شركة "موديرنا" الأمريكية أيضا.

وسبق أن أعلنت "فايزر" لوكالة "رويترز" الاثنين الماضي أنها صدرت كل شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب الاتفاقية الأولية المبرمة في نوفمبر الماضي بين الطرفين والعمل جار على تحديث هذه الاتفاقية.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها دفعت بموجب الاتفاقية الأولية 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار)، فيما أشارت "رويترز" إلى أن تل أبيب ترغب في اقتناء 36 مليون جرعة أخرى من اللقاح.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن تأخر إسرائيل في اقتناء الجرعات الإضافية من اللقاح يأتي بسبب صراعات سياسية داخلية، حيث ألغى وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء بيني غانتس الشهر الماضي الاجتماع الحكومي الذي كان من المقرر أن يجري خلاله التصويت على العقد الجديد، وذلك احتجاجا على رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه لمنصب وزير العدل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل