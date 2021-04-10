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أول اتصال تركي بمصر بعد أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة

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أول اتصال تركي بمصر بعد أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة
Reuters ALP EREN KAYA
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة "الأناضول".

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مصر تعلق محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا حتى إشعار آخر
مصر تعلق محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا حتى إشعار آخر

ويأتي هذا الاتصال غداة أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة

وكانت قناة "العربية" قد أفادت نقلا عن مصادرها، مساء أمس الجمعة، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقدم يوم الخميس الماضي بالشكر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.

المصدر: "العربية" + "الأناضول"

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