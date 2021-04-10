تقرير: إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران

أفاد تقرير إسرائيلي صدر بعد استهداف سفينة "سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر الثلاثاء الماضي، بأن الدولة العبرية تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران.

إقرأ المزيد

وذكر التقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية "كان 11"، أن "التقديرات تشير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال رد وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية".

وحسب التقرير، فإن "إعلانات خارجية ترى أن إسرائيل جددت هجماتها في سوريا لمنع نقل الأسلحة" لجهات موالية لإيران.

وأشار التقرير إلىى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي توجه للقاء مع نظيره الأمريكي لبحث الملف الإيراني ومخاوف إسرائيل الأمنية من إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، في حين يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستيا إلى إسرائيل غدا الأحد ضمن جولة تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية