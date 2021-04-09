برلمانية إيطالية تدافع عن تصريحات دراغي عن أردوغان

دافعت سكرتيرة "الحزب الديمقراطي" في مجلس النواب الإيطالي ليا كوارتابيللي عن رئيس الوزراء ماريو دراغي، الذي وصف الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بـ"الديكتاتور".

وكتبت على "تويتر": "الرئيس دراغي تحدث عن كيفية سير الأمور في تركيا.. أردوغان يقمع حرية الصحافة والأكاديميين، ويسجن البرلمانيين ويقيل رؤساء البلديات. والنتيجة هي أن تركيا في أزمة اقتصادية، وفي حالة حرب مع جيرانها، ويعاني الأتراك من القمع وانعدام الحرية".

Il presidente Draghi ha detto come stanno le cose. Erdogan reprime la stampa e la libertà accademica, arresta i parlamentari e destituisce i sindaci. Il risultato è che la Turchia è in crisi economica, in guerra con i vicini e i turchi soffrono repressione e mancanza di libertà. — Lia Quartapelle 🇮🇹🇪🇺 (@LiaQuartapelle) April 9, 2021



واستدعت الخارجية التركية أمس الخميس، السفير الإيطالي لدى أنقرة بعد وقت قليل من تصريحات صدرت عن دراغي خلال مؤتمر صحفي في روما استنكر فيها "إذلال" رئيسة المفوضية من جانب السلطات التركية، واصفا أردوغان بـ"الديكتاتور"، الذي يتعين التعامل معه "بصراحة في التعبير عن اختلاف الآراء والسلوكيات والرؤى".

ورفضت تركيا بشدة الادعاء بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تم تجاهلها، وأصرت على أنها اتبعت بروتوكولات الاتحاد الأوروبي الخاصة في اتخاذ ترتيبات الجلوس خلال الاجتماع، مطالبة رئيس الحكومة الإيطالية بالاعتذار عن تصريحاته.

المصدر: "آكي الإيطالية"