تركيا تطالب دراغي بالاعتذار لتصريحه حول أردوغان

طالبت تركيا رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي بالاعتذار لوصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"الديكتاتور" على خلفية ما اعتبره معاملة غير لائقة للقادة الأوروبيين خلال زيارتهم إلى أنقرة.

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وبعد استدعاء سفير إيطاليا للاحتجاج أمس الخميس، طالبت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة دراغي بالتراجع عن أقواله.

وقال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الجمعة: "ندين بشدة هذا الخطاب الذي لا مكان له في الدبلوماسية. إذا كان ماريو دراغي يبحث عن ديكتاتور، فعليه ألا ينظر إلى أبعد من تاريخ إيطاليا".

وكان دراغي قد قال للصحفيين ردا على سؤال عن معاملة أردوغان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تركت بدون كرسي خلال اجتماع عقد الثلاثاء في أنقرة، إنه يشعر بالأسف "للإهانة" التي تعرضت لها فون دير لاين، ودعا لتسمية أمثال أردوغان "ما هم عليه - الديكتاتوريين".

وحتى بعد ظهر اليوم الجمعة، لم يعتذر دراغي ولم يتراجع عن تصريحاته.

ورفضت تركيا بشدة الادعاء بأن فون دير لاين قد تم تجاهلها، وأصرت على أنها اتبعت بروتوكولات الاتحاد الأوروبي الخاصة في اتخاذ ترتيبات الجلوس خلال الاجتماع.

المصدر: "أسوشيتد برس"