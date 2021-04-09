 
مباشر

الصحة البرازيلية ترسل ممثلين عنها إلى روسيا للاطلاع على طبيعة إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أخبار العالم

الصحة البرازيلية ترسل ممثلين عنها إلى روسيا للاطلاع على طبيعة إنتاج لقاح
Reuters ANTON VAGANOV
عبوات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5f4

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مسؤولين من هيئة الصحة "أنفيزا" سيطلعون الأسبوع المقبل في روسيا على سير إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف من العملية استيضاح أسئلة تتعلق بأساليب الإنتاج اللازمة للتقدم بطلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح الروسي واستيراد البرازيل له".

وأعلن مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي حول "تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البرازيل، وتنظيم توريده إلى البرازيل وإنتاجه هناك".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد للإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، التي سجلت أكثر من 13 مليون إصابة وأكثر من 330 ألف وفاة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"