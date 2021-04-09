الصحة البرازيلية ترسل ممثلين عنها إلى روسيا للاطلاع على طبيعة إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مسؤولين من هيئة الصحة "أنفيزا" سيطلعون الأسبوع المقبل في روسيا على سير إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف من العملية استيضاح أسئلة تتعلق بأساليب الإنتاج اللازمة للتقدم بطلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح الروسي واستيراد البرازيل له".

وأعلن مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي حول "تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البرازيل، وتنظيم توريده إلى البرازيل وإنتاجه هناك".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد للإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، التي سجلت أكثر من 13 مليون إصابة وأكثر من 330 ألف وفاة.

المصدر: "رويترز"