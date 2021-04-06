بوتين وبولسونارو يبحثان تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البرازيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البرازيل، إضافة إلى توريدات اللقاح وإنتاجه في هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الثلاثاء، أنهما "بحثا مختلف الجوانب في التعاون العملي في محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البرازيل وتنظيم التوريدات وإنتاج اللقاح على أراضي البلاد".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا "سعيهما للعمل المشترك بنشاط في إطار الشراكة الروسية البرازيلية الاستراتيجية".

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وعبر الرئيسان عن الاهتمام "بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".

يذكر أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل "أنفيزا" لا تزال تدرس إصدار الرخصة لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد للإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، التي سجلت أكثر من 13 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 330 ألف وفاة.

المصدر: RT