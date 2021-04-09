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إيرلندا تضيف دولا وتشطب أخرى من قائمة الحجر الصحي الفندقي

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إيرلندا تضيف دولا وتشطب أخرى من قائمة الحجر الصحي الفندقي
Reuters
حظر التجوال في إيرلندا - أرشيف
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ذكرت وسائل الإعلام الإيرلندية أن الحكومة ستضيف الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا إلى قائمة الدول التي سيخضع الوافدون منها للحجر الصحي الفندقي.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنه "سيتم إضافة المزيد من دول الاتحاد الأوروبي إلى القائمة بعد أن أوصى مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي بإضافة الدول التي تعيش فيها أعداد كبيرة من المواطنين الإيرلنديين، بما في ذلك ألمانيا".

وأشارت "فيرجين ميديا نيوز"، وصحيفة "آيرش إندبندنت"، إلى أن "ألمانيا لم تكن من بين الدول الـ16 التي كان من المقرر أن توافق عليها الحكومة في اجتماع غير مجدول الجمعة".

وأضافتا: "سيتم إزالة إسرائيل من قائمة الحجر الصحي، بعد أن أضيفت قبل أكثر من أسبوع بقليل".

المصدر: "رويترز"

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