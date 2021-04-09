تركيا تسجل 55791 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 55791 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يلامس أعلى حصيلة إصابات سجلت أمس الخميس.

وأشارت الوزارة كذلك إلى تسجيل 253 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 33454 حالة.

وقفزت الإصابات منذ تخفيف الحكومة قيود الإغلاق في مارس الماضي، لتسجل رقما قياسيا بلغ 55941 حالة أمس الخميس.

وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات بما يشمل العزل العام الشامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان الذي سيحل الثلاثاء المقبل.

وسجلت تركيا إجمالي إصابات بالفيروس بلغ 3 ملايين و690 ألف حالة تقريبا.

المصدر: "رويترز"