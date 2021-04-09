بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين

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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع "البنتاغون"، بما في ذلك لاحتواء تهديدات محتملة.

ووفقا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية".

وأضافت: "هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون".

وتابع: "ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا".

المصدر: "نوفوستي"