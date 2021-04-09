انفجار بركاني يهز جزيرة سانت فنسنت الكاريبية (فيديو)

أعلن مركز أبحاث الزلازل بجامعة ويست إنديز أن بركان "لا سوفرير" بجزيرة سانت فنسنت الكاريبية ثار "بشكل متفجر" صباح الجمعة، مما أدى إلى انتشار الرماد في القرى المحيطة.

وأفادت المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد على "تويتر" يوم الجمعة بأن أعمدة الدخان وصلت إلى ثمانية كيلومترات.

Ash plumes up to 20,000 feet headed East. pic.twitter.com/82ZYpYdIhL — NEMO SVG (@NEMOSVG) April 9, 2021

BREAKING: Volcano erupts on the Caribbean island of St. Vincent; evacuations underway pic.twitter.com/Epe2oAG4fM — BNO News (@BNONews) April 9, 2021

La Soufriere volcano erupts on the island of St. Vincent which is in the Caribbean.



Caribbean #LaSoufriere#Soufriere#erupts island #StVincentpic.twitter.com/ozV1yNWcCI — New TR News Agency (@NewTRNewsAgency) April 9, 2021

Explosive eruption rocks La Soufriere volcano on Caribbean island of St. Vincent, where evacuations ordered. -AP- pic.twitter.com/haN7nZoscC — Atlantide (@Atlantide4world) April 9, 2021

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين إن سكان ما يسمى بالمناطق الحمراء في الشمال الغربي والشمال الشرقي من الجزيرة يحتاجون إلى إجلائهم فورا حيث يضخ البركان المزيد من الدخان والبخار.

وأصدرت السلطات في سانت فينسنت والغرينادين أمرا بإخلاء جزء من جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد أن حذر علماء الزلازل من أن بركان "لا سوفرير" يبدو أنه على وشك الثوران.

ويعتبر بركان "لا سوفرير" البركان النشط الوحيد في سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمس ثورات منذ عام 1718 وفقا للمركز، الذي يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة في نفس الفترة الزمنية، وكان آخرها يوم 13 أبريل 1979.

Cruise ships race to help evacuate 16,000 people in the red zone on the Caribbean island of St. Vincent as La Soufriere volcano is expected to erupt at any moment.

Last erupted in 1979.

Prayers they all are evacuated to safety. 🙏#LaSoufriere#volcanopic.twitter.com/u4bkc2xEff — ∼Marietta (@_MariettaDavis) April 9, 2021

المصدر: وكالات