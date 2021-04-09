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انفجار بركاني يهز جزيرة سانت فنسنت الكاريبية (فيديو)

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انفجار بركاني يهز جزيرة سانت فنسنت الكاريبية (فيديو)
Reuters
انفجار بركاني يهز جزيرة سانت فنسنت الكاريبية
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أعلن مركز أبحاث الزلازل بجامعة ويست إنديز أن بركان "لا سوفرير" بجزيرة سانت فنسنت الكاريبية ثار "بشكل متفجر" صباح الجمعة، مما أدى إلى انتشار الرماد في القرى المحيطة.

وأفادت المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد على "تويتر" يوم الجمعة بأن أعمدة الدخان وصلت إلى ثمانية كيلومترات.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين إن سكان ما يسمى بالمناطق الحمراء في الشمال الغربي والشمال الشرقي من الجزيرة يحتاجون إلى إجلائهم فورا حيث يضخ البركان المزيد من الدخان والبخار.

وأصدرت السلطات في سانت فينسنت والغرينادين أمرا بإخلاء جزء من جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد أن حذر علماء الزلازل من أن بركان "لا سوفرير" يبدو أنه على وشك الثوران.

ويعتبر بركان "لا سوفرير" البركان النشط الوحيد في سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمس ثورات منذ عام 1718 وفقا للمركز، الذي يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة في نفس الفترة الزمنية، وكان آخرها يوم 13 أبريل 1979.

المصدر: وكالات

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